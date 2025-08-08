Valle Hermoso será sede de la instancia provincial de las Olimpiadas Matemáticas Ñandú

Del 12 al 14 de agosto, estudiantes de toda la provincia participarán en el Hotel El Castillo.

Valle Hermoso recibirá del 12 al 14 de agosto la instancia provincial de las Olimpiadas Matemáticas Ñandú, que se desarrollará en el Hotel El Castillo. La actividad es organizada por las Olimpíadas Matemáticas Argentinas (OMA) y contará con la presencia de alumnos, docentes, familias y autoridades de distintas localidades de Córdoba.

La competencia busca despertar el interés por la matemática en estudiantes de nivel primario y fortalecer su capacidad para resolver problemas. Durante las tres jornadas, los finalistas de la ronda zonal participarán de desafíos y actividades en un entorno de aprendizaje colaborativo.

Además de la instancia competitiva, el evento fomentará la camaradería y el intercambio entre los participantes de las diferentes escuelas de la provincia.

El acto de cierre se realizará el jueves 14 de agosto a las 9:30 en el Hotel El Castillo (Santa Teresa 933). Ese mismo día, a las 12:00, en la Escuela Capitán Juan de Zevallos (Gobernador Núñez s/n), el Ministerio de Educación de Córdoba entregará libros para la Biblioteca Itinerante que se conforma en Valle Hermoso.