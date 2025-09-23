Valle Hermoso se viste de folklore con la Gran Peña

El folklore y la tradición se harán presentes con música, danza y gastronomía típica en Valle Hermoso.
La Municipalidad de Valle Hermoso anunció la realización de la Gran Peña de Valle, un evento pensado para celebrar la cultura popular y reunir a vecinos y visitantes en torno a la danza, la música y la gastronomía tradicional. La jornada se desarrollará el sábado 4 de octubre, de 12 a 18 hs., en el Polideportivo Municipal (Av. General Paz – Ruta Nacional 38 y Gobernador Núñez).
El encuentro contará con la presentación de destacados elencos artísticos: la Escuela de Danzas Folklóricas Mi Querumana, el Ballet Municipal Lampatu Mayu y el Ballet José Hernández.
En el escenario se presentarán:
- Lucila Rodríguez, ganadora del Pre Cosquín.
- Sol La Salteña, con todo su despliegue artístico y ballet tradicional.
- Julio César Mariachi.
- Guadalupe Altamirano, la voz joven del folklore.
- Nilda Allende, con un repertorio especialmente peñero.
- Los Hermanos Chávez, reconocidos como “Los Inigualables”.
El evento será acompañado por un servicio de buffet, comidas típicas y food trucks, que ofrecerán a los asistentes la posibilidad de disfrutar de sabores tradicionales en un ambiente familiar.
Desde el municipio destacaron que esta propuesta busca fortalecer la identidad cultural de Valle Hermoso, promover a los artistas locales y generar un espacio de encuentro comunitario.