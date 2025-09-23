Valle Hermoso se viste de folklore con la Gran Peña

El folklore y la tradición se harán presentes con música, danza y gastronomía típica en Valle Hermoso.

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció la realización de la Gran Peña de Valle, un evento pensado para celebrar la cultura popular y reunir a vecinos y visitantes en torno a la danza, la música y la gastronomía tradicional. La jornada se desarrollará el sábado 4 de octubre, de 12 a 18 hs., en el Polideportivo Municipal (Av. General Paz – Ruta Nacional 38 y Gobernador Núñez).

El encuentro contará con la presentación de destacados elencos artísticos: la Escuela de Danzas Folklóricas Mi Querumana, el Ballet Municipal Lampatu Mayu y el Ballet José Hernández.

En el escenario se presentarán:

Lucila Rodríguez , ganadora del Pre Cosquín.

, ganadora del Pre Cosquín. Sol La Salteña , con todo su despliegue artístico y ballet tradicional.

, con todo su despliegue artístico y ballet tradicional. Julio César Mariachi .

. Guadalupe Altamirano , la voz joven del folklore.

, la voz joven del folklore. Nilda Allende , con un repertorio especialmente peñero.

, con un repertorio especialmente peñero. Los Hermanos Chávez, reconocidos como “Los Inigualables”.

El evento será acompañado por un servicio de buffet, comidas típicas y food trucks, que ofrecerán a los asistentes la posibilidad de disfrutar de sabores tradicionales en un ambiente familiar.

Desde el municipio destacaron que esta propuesta busca fortalecer la identidad cultural de Valle Hermoso, promover a los artistas locales y generar un espacio de encuentro comunitario.