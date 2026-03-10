Valle Hermoso se prepara para mostrarse al mundo con el paso de L’Étape Argentina by Tour de France

La localidad será parte del recorrido de la competencia el próximo 22 de marzo, en una edición que tendrá proyección nacional e internacional y pondrá en primer plano los paisajes del norte de Punilla.

Valle Hermoso será una de las localidades protagonistas del paso de L’Étape Argentina by Tour de France, la versión oficial para ciclistas amateurs de la carrera más reconocida del ciclismo mundial, que llegará a la provincia de Córdoba el próximo 22 de marzo.

Para la localidad, la presencia de esta competencia representa mucho más que una jornada deportiva. Según destacó el municipio, el evento abrirá una oportunidad para proyectar la imagen de Valle Hermoso más allá de Punilla, a partir de una cobertura con alcance nacional e internacional y de la difusión de sus paisajes como parte del recorrido oficial.

En esta edición, Valle Hermoso y Casa Grande serán las únicas localidades del Valle de Punilla incluidas en el trazado de la prueba, en el marco de la primera vez que Córdoba será sede de esta propuesta vinculada al universo del Tour de France.

La carrera contará con un circuito largo de 134 kilómetros y atravesará escenarios serranos que se convertirán en una vidriera para la región. En ese contexto, desde el municipio remarcaron que el paso de la competencia también puede traducirse en un impulso para el turismo, la gastronomía, los comercios y la actividad económica local.

Además del valor promocional que implica ser parte de un evento de esta magnitud, la Municipalidad convocó a los vecinos a acompañar la jornada y a recibir a visitantes y competidores en una fecha que buscará combinar deporte, paisaje y movimiento turístico.

En paralelo, se informó que durante el desarrollo de la competencia permanecerán cortadas al tránsito la Ruta Provincial E53 (Camino del Cuadrado) y la Ruta Nacional 38, por lo que se recomendó a la comunidad tomar previsiones, circular con anticipación y utilizar vías alternativas.