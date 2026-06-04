Robo con rehenes en barrio José Muñoz: dos detenidos, armas y dinero secuestrado

Dos hombres de 21 y 26 años fueron detenidos tras ingresar armados a una vivienda de barrio José Muñoz, reducir a sus propietarios y atrincherarse al notar la presencia policial. Las víctimas fueron rescatadas ilesas.

Anoche, alrededor de las 20:00, personal policial acudió a una vivienda de barrio José Muñoz, en Villa Carlos Paz, tras la activación de una alarma domiciliaria y se encontró con un robo en proceso, en el que dos hombres habían reducido y agredido físicamente a los propietarios del inmueble.

Según se informó, los sospechosos, de 21 y 26 años, sorprendieron dentro de la vivienda a un hombre y una mujer mayores de edad. Al advertir la presencia de los efectivos, trabaron puertas y ventanas y se atrincheraron en el interior junto a las víctimas.

Ante la gravedad de la situación, se montó un operativo de ingreso de emergencia con el objetivo de resguardar la integridad física de los moradores. El despliegue permitió vencer la resistencia de los individuos y concretar su aprehensión en el lugar.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una pistola Zonda calibre 22 largo con 8 proyectiles, 2 pasamontañas, guantes, herramientas varias, 2 teléfonos celulares, U$D 1.420, $535.760 y una motocicleta Honda en la que se trasladaban los sospechosos.

Tras el operativo, se brindó asistencia a los damnificados, quienes habían sido reducidos al llegar a su domicilio. Los aprehendidos fueron trasladados a la Alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.

Desde la fuerza destacaron que la coordinación del procedimiento y la rápida activación del protocolo fueron claves para resolver la situación con las víctimas ilesas y los presuntos autores detenidos.