Respaldo a Kicillof: convocan en Villa Carlos Paz a una reunión abierta del Movimiento Derecho al Futuro

El espacio político liderado a nivel nacional por Axel Kicillof viene organizándose en distintas localidades de Córdoba y tendrá este 5 de junio una convocatoria en Villa Carlos Paz. El encuentro será a las 21, en el Hotel Mont Pele, ubicado en avenida San Martín 712.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) realizará una reunión abierta en Villa Carlos Paz, como parte del proceso de organización territorial que el espacio viene impulsando en distintas localidades de la provincia de Córdoba.

La convocatoria será este 5 de junio, a las 21, en el Hotel Mont Pele, ubicado en avenida San Martín 712, y está planteada como un encuentro abierto para vecinos, militantes y personas interesadas en conocer la propuesta política del sector.

El MDF es liderado a nivel nacional por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien visitó Córdoba el mes pasado y dejó un mensaje orientado a la construcción de una alternativa política con eje en la soberanía, la producción, el trabajo, la integración federal, la salud y la educación pública.

Desde el espacio remarcan que la propuesta busca consolidar una mirada de futuro para el país, con un Estado eficiente, ético y presente, capaz de acompañar el desarrollo productivo y garantizar derechos básicos.

La reunión en Villa Carlos Paz forma parte de ese recorrido de organización provincial, con el objetivo de sumar voces, abrir el debate y avanzar en la construcción del Movimiento Derecho al Futuro en la región.

Bajo el formato de reunión abierta, la convocatoria apunta a reunir a quienes se sientan interpelados por la necesidad de construir una alternativa política que ponga en discusión el modelo de país y el rol del Estado frente a los desafíos sociales, económicos y productivos actuales.