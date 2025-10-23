Valle Hermoso revocó una licencia gremial con goce de sueldo otorgada por la gestión anterior

El municipio resolvió que el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Falda y Zona deberá hacerse cargo del salario de su secretario General, que hasta ahora era abonado por el gobierno de Valle Hermoso.

La Municipalidad de Valle Hermoso decidió dejar sin efecto una resolución vigente desde la gestión anterior que otorgaba licencia gremial con goce de sueldo al agente Alberto Severo González, actual secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Falda y Zona.

A partir de la medida, la licencia continuará sin percepción de haberes municipales, por lo que será el propio sindicato el encargado de abonar el salario correspondiente al dirigente gremial.

Criterio de equidad y uso responsable de los fondos

Desde el Ejecutivo municipal explicaron que la decisión responde a “un criterio de justicia y equilibrio”, ya que durante más de tres años el sueldo de González fue cubierto con fondos de los vecinos de Valle Hermoso, a pesar de que su representación gremial abarca también a los trabajadores de La Falda, Huerta Grande y la Comuna de Casa Grande.

De esta manera, el municipio consideró que mantener ese esquema implicaba una carga económica injustificada para los contribuyentes, al financiar una actividad sindical de alcance regional sin impacto directo en la administración local.

Compromiso con la gestión transparente

Con esta determinación, el gobierno municipal que lidera el intendente Daniel Spadoni reafirmó su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos, priorizando que cada peso del erario se destine a las necesidades y servicios propios de la comunidad de Valle Hermoso.