martes, febrero 17, 2026
Valle Hermoso recibe al Bus Gamer de la Agencia Córdoba Turismo

El miércoles 18, la Plaza General Manuel Belgrano será escenario de una jornada gamer con estaciones de PC, simuladores de carreras y consolas de última generación, con entrada gratuita para toda la familia.

La Municipalidad de Valle Hermoso invitó a vecinos, vecinas y turistas a participar de la llegada del Bus Gamer de la Agencia Córdoba Turismo, una propuesta interactiva que permitirá vivir una experiencia tecnológica y recreativa en pleno centro del pueblo.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 18, desde las 18:00, en la Plaza General Manuel Belgrano, y contará con diferentes espacios equipados para disfrutar de los videojuegos y la competición amistosa.

Según se informó, el Bus Gamer ofrecerá:

  • Estaciones de PC Gamer, preparadas para juegos en red y experiencias de alta performance.
  • Simuladores SIM Racing, para vivir la adrenalina de las carreras en cabinas especialmente acondicionadas.
  • Consolas PlayStation 5, con títulos pensados para todas las edades.

La propuesta está pensada para que niños, jóvenes y adultos puedan jugar, competir y compartir una tarde diferente durante las vacaciones, con la posibilidad de acercarse al mundo gamer en un entorno seguro y coordinado por el equipo técnico del programa.

La actividad será de entrada gratuita, en el marco de las acciones que se impulsan para sumar alternativas recreativas y tecnológicas a la agenda de verano de Valle Hermoso, fortaleciendo la oferta turística y los espacios de encuentro comunitario.

lajornada
