Valle Hermoso: preservar la historia, un compromiso de todos

La comunidad de Valle Hermoso dio un paso clave hacia la creación de su Junta de Historia, con una reunión abierta que reunió a vecinos, concejales y referentes culturales.

Con una importante participación de la comunidad, se llevó a cabo el pasado lunes la reunión abierta convocada por los concejales del bloque Juntos Somos Más junto a la Dirección de Cultura Municipal, con el objetivo de comenzar el proceso de conformación de la Junta de Historia de Valle Hermoso.

Durante el encuentro, vecinos y vecinas compartieron experiencias, documentos, relatos y propuestas orientadas a preservar la identidad, reconstruir la memoria colectiva y poner en valor el legado histórico del pueblo. El intercambio permitió visibilizar material valioso y reafirmar la importancia del trabajo colaborativo en la construcción de la identidad local.

Como resultado de esta instancia, se conformó una comisión organizadora de 12 integrantes, que tendrá a su cargo la elaboración del marco técnico y del proyecto de ordenanza que formalizará la creación de la Junta de Historia.

Este primer paso marca el inicio de un camino compartido para fortalecer la memoria de Valle Hermoso y asegurar que su historia siga transmitiéndose a las próximas generaciones.