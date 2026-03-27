Valle Hermoso presentó su agenda de Semana Santa con propuestas culturales, religiosas y al aire libre

La programación se extenderá durante todo el fin de semana e incluirá ferias, circuitos religiosos, caminatas, trekking, cine y un festival barrial en distintos puntos de la localidad.

La Municipalidad de Valle Hermoso difundió la agenda de actividades prevista para Semana Santa, con propuestas culturales, religiosas y recreativas para vecinos y visitantes.

La programación comenzará el Jueves Santo con “Sabores Pascuales”, desde las 11.30 en la Plaza Manuel Belgrano, donde habrá emprendedores, artesanos y gastronomía típica. Ese mismo día, a las 16.45, se realizará un Circuito Religioso con salida desde la Cabina de Turismo.

El Viernes Santo continuará la feria “Sabores Pascuales” desde las 11.30 en la Plaza Manuel Belgrano. Además, a las 14.45 partirá el trekking al Cerro La Cruz desde la Oficina de Turismo, con un costo de 10 mil pesos y dificultad media. Más tarde, a las 16.30, se desarrollará el Vía Crucis, con salida desde la Parroquia San Antonio.

Para el Sábado Santo, la agenda prevé la caminata “La unión de las Vírgenes”, desde las 9 y con salida en la Oficina de Turismo. La actividad será gratuita. Por la tarde, a las 17.30, se realizará un atardecer compartido en El Cuadrado, con punto de encuentro en la rotonda del Camino del Cuadrado y Santa Teresa. En este caso, la actividad será arancelada y para informes se indicó el contacto 3548 550609.

El Domingo Santo, en tanto, se llevará a cabo el Festival Barrial Familiar de “El Andariego” en Patricios y Blandengues, en barrio El Vallecito, entre las 12.30 y las 18. La propuesta incluirá música, baile y sorteos. La entrada general costará 8 mil pesos, mientras que para vecinos de Valle Hermoso tendrá un valor de 5 mil pesos.

Además, durante el jueves, viernes y sábado, desde las 18.30, se proyectará la película “La vida de Jesús” en el Ex Hotel Buenos Aires, con entrada gratuita.

Con esta agenda, Valle Hermoso buscará ofrecer durante Semana Santa una programación variada, que combinará celebraciones religiosas, actividades al aire libre y espacios de encuentro comunitario.