Valle Hermoso presentó dos nuevos circuitos turísticos que invitan a redescubrir su historia

El pasado sábado se realizaron los recorridos inaugurales de “Huellas” y “Caminando con Fe”, dos propuestas que combinan historia, identidad y espiritualidad.

La Municipalidad de Valle Hermoso llevó adelante el pasado sábado el recorrido inaugural de dos nuevos circuitos turísticos que fortalecen la oferta cultural y patrimonial de la localidad: “Huellas”, Circuito Histórico de Valle Hermoso, y “Caminando con Fe”, Circuito Histórico y Religioso.

Ambas propuestas invitan a redescubrir la historia y la identidad local, recorriendo los espacios que conectan con las raíces del pueblo, su patrimonio arquitectónico, sus tradiciones y su valor espiritual.

Los participantes, entre ellos el intendente Daniel Spadoni, disfrutaron de una experiencia guiada que combinó historia, cultura y espiritualidad, en un recorrido que permite apreciar el desarrollo de la comunidad y su vínculo con la naturaleza y la fe.

A partir del 7 de diciembre, los circuitos quedarán abiertos al público en general, como parte de una agenda turística que busca promover el conocimiento, la reflexión y el disfrute del entorno local.

Desde el Municipio agradecieron a todos los vecinos y visitantes que participaron de esta jornada especial, destacando el valor de seguir construyendo turismo con identidad y memoria colectiva.