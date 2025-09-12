Valle Hermoso pone en marcha el proyecto educativo “Valle Entre Letras”

La localidad, reconocida como Ciudad de la Educación, dará inicio a este espacio de aprendizaje y creatividad junto a sus instituciones escolares.

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció el Primer Encuentro del proyecto emblema “Valle Entre Letras”, una iniciativa que se enmarca en el Programa Ciudades de la Educación, impulsado por el Ministerio de Educación de Córdoba, la Fundación Varkey y la Red de Innovación Local (RIL).

El evento se realizará el martes 16 de septiembre a las 11:00 en el Jardín Capitán Juan de Zevallos (Intendente Panero esquina Gobernador Núñez), y reunirá a docentes, estudiantes y autoridades educativas para comenzar a construir de manera colaborativa este espacio destinado a fortalecer la educación, la lectura y la creatividad en la comunidad.

Desde el municipio destacaron que Valle Hermoso es una de las dos localidades del departamento Punilla que obtuvieron la distinción de “Ciudad de la Educación”, un reconocimiento que impulsa la implementación de proyectos educativos innovadores con impacto social y comunitario.

El encuentro marcará el puntapié inicial de un proceso colectivo que buscará potenciar el talento local, promover la lectura y consolidar el compromiso con el futuro educativo de la ciudad.