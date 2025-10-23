Valle Hermoso: municipio realizó tareas de mantenimiento en barrio Monte Olivo tras la visita del intendente

El municipio llevó adelante arreglos de calles, limpieza y acondicionamiento de veredas, en respuesta a los pedidos relevados durante la recorrida de Daniel Spadoni y su equipo.

Luego de la visita del intendente Daniel Spadoni junto a su equipo de trabajo a barrio Monte Olivo, el municipio de Valle Hermoso concretó una serie de tareas de mantenimiento y mejora urbana surgidas del diálogo con los vecinos.

Los trabajos incluyeron el arreglo de calles, la limpieza de basurales clandestinos y el acondicionamiento de veredas, acciones que respondieron a los principales pedidos relevados durante la recorrida realizada a fines de septiembre.

Desde el municipio destacaron que estas intervenciones forman parte de una metodología de gestión en territorio, que busca mantener contacto directo con los vecinos, conocer de primera mano sus necesidades y planificar obras y servicios acordes a cada sector.

“Seguimos avanzando y continuaremos con el resto de los barrios, porque cada mejora cuenta”, dijo Spadoni.

Con estas acciones, Valle Hermoso continúa fortaleciendo la infraestructura barrial y la participación comunitaria, consolidando un modelo de gestión cercano y participativo.