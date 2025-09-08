Valle Hermoso mejora la atención en el Centro de Salud Municipal

El municipio informó que ya están en funcionamiento nuevas instalaciones y equipos para garantizar una atención más cómoda y de calidad.

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció la finalización de una serie de obras y adecuaciones en el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS), con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y confortable a los vecinos.

Entre las mejoras realizadas se destacan:

✅ Nueva sala de vacunación , pensada para optimizar el acceso y la atención en campañas de inmunización.

✅ Área de enfermería renovada , con mayor comodidad tanto para pacientes como para el personal de salud.

✅ Salas mejor equipadas, con infraestructura y mobiliario adaptado a las necesidades actuales.

Desde el municipio subrayaron que estas obras se enmarcan en una política de fortalecimiento del sistema de salud pública local, “para que cada paciente se sienta cuidado y acompañado en su paso por el CAPS”.