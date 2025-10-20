Valle Hermoso lanza una nueva edición del Campamento Espacial

El lanzamiento oficial se realizará el viernes 24 de octubre en el Hotel Vaquerías, con la participación del ministro de Educación Horacio Ferreyra, autoridades locales y jóvenes de Argentina y Chile.

La Municipalidad de Valle Hermoso invita a la presentación oficial del Segundo Campamento Espacial de la República Argentina, una iniciativa que busca promover el conocimiento científico, la curiosidad y el trabajo en equipo entre jóvenes de distintos puntos del país y, por primera vez, también de Chile.

El acto se llevará a cabo el viernes 24 de octubre a las 10:00 horas en el Hotel Vaquerías, dentro de la Reserva Natural Vaquerías, un entorno privilegiado que combina naturaleza y aprendizaje.

El evento contará con la presencia del ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Ferreyra, junto a autoridades locales, representantes de instituciones educativas y los participantes del programa.

El Campamento Espacial propone una experiencia educativa y vivencial donde la ciencia y la naturaleza se encuentran para inspirar vocaciones, fomentar el trabajo colaborativo y despertar la pasión por la exploración y la innovación tecnológica.

Con esta nueva edición, Valle Hermoso reafirma su compromiso con la educación, la ciencia y el futuro de las juventudes, posicionándose como sede de una de las experiencias educativas más innovadoras del país.

Valle Entre Letras

El mismo día, la Municipalidad de Valle Hermoso desarrollará el acto de apertura del Segundo Encuentro del Proyecto “Valle Entre Letras”, que se llevará a cabo en la Escuela Capitán Juan de Zevallos (Gobernador Núñez s/n) a las 11:00.

En esta oportunidad, la jornada también contará con la presencia del ministro de Educación de la Provincia.