Valle Hermoso inauguró dos nuevas aulas y una galería en el IPEM 335 Luis Alberto Spinetta

La obra quedó habilitada este lunes en el establecimiento educativo y fue presentada en un acto encabezado por el intendente Daniel Spadoni, con participación de la vicegobernadora Myrian Prunotto y autoridades provinciales y departamentales.

La Municipalidad de Valle Hermoso inauguró este lunes dos nuevas aulas y una galería de vinculación en el IPEM 335 “Luis Alberto Spinetta”, una obra que ya quedó disponible para el uso de la comunidad educativa.

Según se informó, la intervención fue concretada a partir de gestiones impulsadas por el municipio ante el Gobierno provincial, lo que permitió incorporar nuevos espacios al establecimiento.

El acto fue encabezado por el intendente Daniel Spadoni y contó con la presencia de la vicegobernadora de la Provincia de Córdoba, Myrian Prunotto; el legislador departamental por Punilla, Walter Gispert; además de autoridades educativas provinciales y departamentales, docentes y estudiantes de la institución.

Desde el municipio señalaron que la obra representa una mejora en materia de infraestructura escolar y permitirá fortalecer el funcionamiento del establecimiento.

La habilitación de estas dos aulas y de la galería de vinculación suma nuevas condiciones para el desarrollo de las actividades cotidianas en el IPEM 335, en el marco de una intervención orientada a ampliar la capacidad y el uso del edificio educativo.