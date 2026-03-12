jueves, marzo 12, 2026
Valle Hermoso inaugurará nuevas aulas y una galería en el IPEM 335 Luis A. Spinetta

El acto se realizará este lunes 16 de marzo en el establecimiento educativo y contará con la presencia de la vicegobernadora Myrian Prunotto, el ministro de Educación Horacio Ferreyra y otras autoridades provinciales y departamentales.

La Municipalidad de Valle Hermoso invitó a la comunidad a participar de la inauguración de dos nuevas aulas y una galería de vinculación en el IPEM N° 335 “Luis A. Spinetta”, una obra que suma infraestructura al establecimiento educativo de la localidad.

La ceremonia se llevará a cabo este lunes 16 de marzo a las 10.30 en la sede de la institución, y será encabezada por el intendente Daniel Francisco Spadoni.

Según se informó, el acto contará además con la presencia de la vicegobernadora de la Provincia de Córdoba, Myrian Prunotto; el ministro de Educación, Horacio Ferreyra; el legislador departamental Walter Gispert; y autoridades educativas provinciales y departamentales.

Desde el municipio señalaron que la habilitación de estos nuevos espacios representa un avance en materia de infraestructura escolar, con impacto directo en el funcionamiento cotidiano del establecimiento y en las condiciones de enseñanza.

La obra incorpora dos aulas nuevas y una galería de vinculación, en una intervención orientada a fortalecer el edificio educativo y acompañar el desarrollo de la comunidad escolar de Valle Hermoso.

