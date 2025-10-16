Valle Hermoso fortaleció lazos institucionales con el ETAC

Autoridades municipales mantuvieron una reunión con representantes del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes para avanzar en acciones conjuntas de prevención y respuesta.

La Municipalidad de Valle Hermoso llevó adelante un encuentro institucional con integrantes del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), con el objetivo de coordinar estrategias y fortalecer el trabajo conjunto en materia de prevención y asistencia ante emergencias.

Desde el municipio destacaron que el fortalecimiento de las relaciones institucionales es esencial para mejorar la preparación y la capacidad de respuesta de la comunidad, impulsando un trabajo articulado basado en la solidaridad y la prevención.

“Necesitamos tender puentes, colaborar y darnos una mano mutuamente para estar mejor preparados ante cualquier situación”, remarcó el intendente Daniel Spadoni.