Valle Hermoso extendió el vencimiento del pago anual de tasas y sumó nuevas facilidades de financiación

El municipio prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo para acceder a descuentos por pago anual y habilitó nuevas opciones para abonar en cuotas y por medios digitales.

La Municipalidad de Valle Hermoso informó que extendió hasta el 31 de marzo de 2026 el vencimiento del Pago Anual de tasas municipales, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los contribuyentes y mantener los beneficios vigentes.

Según se indicó, quienes opten por el pago anual podrán acceder a un 10% de descuento, al que se suma un 5% adicional para quienes se encuentren al día con sus tasas.

Además, el municipio recordó que continúan disponibles distintas alternativas de financiación. Entre ellas, se podrá abonar con Tarjeta Cordobesa en 4 cuotas sin interés y con VISA y MasterCard en 3 cuotas sin interés.

A estas opciones se agrega la posibilidad de pagar mediante transferencia bancaria, a través del botón de pago del Banco Macro y por medio de la plataforma Pay per Tic.

Desde la Municipalidad también señalaron que se incorporó la plataforma de pagos digitales Taca Taca, que permite financiar el pago de tasas hasta en 6 cuotas sin interés.

Los pagos pueden realizarse de manera presencial en Sabattini 315 o de forma online a través del sitio oficial del municipio.

Con esta prórroga y la ampliación de medios de pago, Valle Hermoso busca ofrecer más herramientas para simplificar la gestión de tasas municipales y ampliar las posibilidades de cumplimiento.