Valle Hermoso extendió el plazo de beneficios para el pago de la Tasa por Servicio a la Propiedad

La medida incluye descuentos de hasta el 15% y opciones de financiación en cuotas sin interés.

La Municipalidad de Valle Hermoso informó que se extiende hasta el 31 de agosto de 2025 el plazo para acceder a los beneficios de pago del segundo semestre de la Tasa por Servicio a la Propiedad.

Los beneficios contemplan un 10% de descuento por pago semestral y un 15% adicional para contribuyentes cumplidores.

Además, se ofrecen facilidades de pago con tarjeta:

Hasta 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

Hasta 4 cuotas sin interés con Cordobesa.

Desde el municipio invitaron a los vecinos a aprovechar la extensión del plazo y ponerse al día con sus obligaciones tributarias.