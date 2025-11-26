Valle Hermoso, en modo fiesta: Valle Running y apertura de temporada

Este 7 de diciembre, Valle Hermoso combinará deporte y celebración con la segunda edición de Valle Running y la Apertura de Temporada 2025/26 en la Plaza Manuel Belgrano, que incluirá música en vivo, cocina, sorpresas y el clásico encendido del Árbol de Navidad.

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció una jornada especial para el sábado 7 de diciembre, en la que la localidad se pondrá “en modo fiesta” desde la tarde, con propuestas deportivas y recreativas para vecinos y turistas.

Valle Running – Segunda edición

A las 18 se largará la segunda edición de Valle Running, una prueba que combina desafío deportivo y participación recreativa. Habrá dos categorías:

13K – Desafío competitivo.

– Desafío competitivo. 2K – Participativa.

La actividad contará con largada en horario vespertino y cierre con premiación, en un clima de acompañamiento y aliento para los corredores. Desde el municipio indicaron que las inscripciones ya se encuentran abiertas.

Apertura de Temporada 2025/26 en la Plaza Manuel Belgrano

Cuando caiga el sol, desde las 20, la propuesta continuará en la Plaza Manuel Belgrano con la Apertura de Temporada 2025/26. La grilla artística incluirá la presentación del DJ Ave Sánchez, las bandas Algo va Salir y Calle Vapor, además de cocina en vivo, regalos, sorpresas y un espacio pensado para el baile y el encuentro comunitario.

Encendido del Árbol de Navidad

A la medianoche tendrá lugar uno de los momentos más esperados: el encendido del Árbol de Navidad, un clásico de Valle Hermoso que reúne a familias, vecinos y visitantes, y que simboliza el inicio del verano y de la temporada turística en la localidad.