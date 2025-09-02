Valle Hermoso: el Jardín Juan de Zevallos sumará clases de folclore gracias a un convenio con Educación de la Provincia

El acuerdo permitirá que Sebastián Moreira Ariza dicte clases en el Jardín de Infantes Juan de Zevallos, fortaleciendo la formación artística desde la primera infancia.

El pasado miércoles, se firmó un convenio marco entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Valle Hermoso, mediante el cual se establece que Sebastián Moreira Ariza será el responsable de dictar clases de folclore en el Jardín de Infantes Juan de Zevallos.

En la rúbrica estuvieron presentes el ministro de Educación Horacio Ferreyra, el secretario de Educación Luis Franchiel, el intendente Daniel Spadoni, el secretario de Gobierno Fabián Aguirre y la directora de Cultura y Educación Mónica Garnica.

Durante el encuentro, también se anunció que el ministro Ferreyra visitará próximamente la localidad, en el marco de la agenda de trabajo conjunta que se viene desarrollando entre el municipio y la cartera educativa provincial.