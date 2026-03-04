Valle Hermoso convoca a una Caminata por la Paz

La Municipalidad de Valle Hermoso invitó a participar de una Caminata por la Paz el sábado 28, desde las 18, con salida desde la Biblioteca Popular José Mármol, en el marco de la propuesta “Cumbre Paz y Vida”.

La Municipalidad de Valle Hermoso lanzó una convocatoria abierta a vecinos y vecinas para sumarse a una Caminata por la Paz, prevista para el sábado 28, a las 18, con punto de encuentro y salida desde la Biblioteca Popular José Mármol.

Desde el Municipio señalaron que la propuesta busca ir más allá de la actividad recreativa y poner el foco en el sentido del encuentro. En ese marco, expresaron que “no es solo una caminata más; es nuestra forma de decir, desde Valle Hermoso, que la unión y la vida están por encima de cualquier conflicto”, vinculando la iniciativa con la situación internacional actual.

La convocatoria también incluye un mensaje simbólico asociado a la jornada. Según plantearon desde la organización, “plantar ese olivo y hacer sonar nuestras campanas es un acto de resistencia pacífica y esperanza”, e invitaron a que la comunidad participe y difunda la propuesta.

En ese sentido, el Municipio pidió acompañar la difusión “con el corazón”, para que cada vecino conozca la actividad y pueda sumarse: “Que cada vecino sepa que su presencia el sábado 28 es un voto por la paz mundial”, remarcaron.

