Valle Hermoso: con fondos provinciales y aporte municipal, continúa la ampliación del IPEM 335

El intendente Daniel Spadoni detalló el progreso y espera un nuevo desembolso para continuar los trabajos.

La Municipalidad de Valle Hermoso informó que avanza la construcción de dos nuevas aulas en el IPEM 335 “Luis Alberto Spinetta”, con un 33% del presupuesto total financiado por la Provincia de Córdoba. El monto se obtuvo luego de diversas gestiones y permitió concluir la etapa que incluyó techos, columnas, pasillo y revoques.

“Con el 33% del desembolso recibido realizamos el techo completo de las dos aulas, todo el pasillo, las columnas y el revoque de ambas. Además, con la colaboración del Estado municipal hemos llegado al 38% de esta obra. Los fondos ya fueron rendidos como corresponde a Infraestructura y Educación de la Provincia y estamos a la espera del segundo desembolso”, señaló el intendente Daniel Spadoni.

El municipio destacó que el aporte local busca garantizar la continuidad de los trabajos, entendiendo la importancia que la obra tiene para la comunidad educativa.