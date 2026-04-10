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Valle Hermoso avanza con la renovación de su cartelería turística en los accesos a la localidad

El municipio ya instaló nueva señalética en el ingreso por Camino del Cuadrado y mejoró el cartel del acceso sur, en el marco de una actualización integral que incorpora la marca “Valle Hermoso va con vos” y códigos QR con información turística.

La Municipalidad de Valle Hermoso informó que continúa con la renovación de la cartelería en los ingresos a la localidad, como parte de un proceso de actualización de la señalética turística.

Según se indicó, ya fueron colocados los nuevos carteles en el acceso por Camino del Cuadrado, mientras que también se llevaron a cabo trabajos de mejora sobre el cartel ubicado en el ingreso sur.

Desde el municipio señalaron que la intervención forma parte de una renovación total de la cartelería turística, con la incorporación de la imagen de marca “Valle Hermoso va con vos”.

Además, la nueva señalética sumará accesos mediante códigos QR al guía turístico inteligente LOLO, con el objetivo de ofrecer información rápida y clara a vecinos y visitantes en los distintos puntos de ingreso.

La actualización apunta a mejorar la orientación y la experiencia de quienes llegan a la localidad, a partir de herramientas visuales y digitales vinculadas a la promoción turística.

lajornada
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