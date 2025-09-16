Valle Hermoso avanza con la puesta en valor del Dique La Isla

El predio contará con una nueva gestión a partir del 1° de octubre, con el objetivo de potenciar su desarrollo turístico y recreativo.

La Municipalidad de Valle Hermoso concretó este lunes la firma del contrato de concesión del predio Dique La Isla, un espacio natural emblemático de la localidad. A partir del 1° de octubre, la gestión estará a cargo de Luis Marco Henderson, quien asumirá la administración y mantenimiento del lugar.

La rúbrica del convenio estuvo encabezada por el intendente Daniel Spadoni, quien destacó que este paso representa una apuesta estratégica para impulsar el crecimiento turístico y recreativo de Valle Hermoso, poniendo en valor un entorno clave para la comunidad.

Desde el municipio indicaron que el objetivo es que, de cara a la próxima temporada de verano, el predio cuente con instalaciones renovadas, seguras y con mejores servicios, para que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar plenamente de este espacio natural.