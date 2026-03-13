Valle Hermoso avanza con la mejora de calle Cárcano en la previa del paso de L’Étape Argentina by Tour de France

Los trabajos se realizan junto a Vialidad de la Provincia de Córdoba para mejorar la transitabilidad en un sector clave, en el marco del corredor sanitario previsto para la competencia del próximo 22 de marzo y con impacto permanente para los vecinos.

La Municipalidad de Valle Hermoso informó que continúan los trabajos de reparación sobre calle Cárcano, en una intervención orientada a mejorar la circulación en ese sector de la localidad.

La obra se desarrolla en la antesala del paso de L’Étape Argentina by Tour de France, la versión oficial para ciclistas amateurs de la carrera más reconocida del ciclismo mundial, que llegará a la provincia de Córdoba el próximo 22 de marzo y tendrá a Valle Hermoso como una de las localidades incluidas en el recorrido.

Según se indicó, las tareas se llevan adelante a partir de gestiones realizadas por el municipio y son ejecutadas de manera conjunta por personal de Vialidad de la Provincia de Córdoba y trabajadores de la Municipalidad de Valle Hermoso.

Desde el Ejecutivo local explicaron que la mejora de la calzada se vincula con la preparación del corredor sanitario previsto para la competencia, aunque remarcaron que la intervención también busca dejar una mejora duradera para el uso cotidiano de la comunidad.

En ese sentido, el intendente Daniel Spadoni señaló que “estamos trabajando para mejorar la calzada, no solamente para el corredor sanitario que involucra a la carrera de ciclismo del Tour de Francia, sino para que ya queden para todos los vecinos”. Además, agregó que “por eso desde el municipio estamos trabajando de manera mancomunada con Vialidad Provincial”.

Desde la Municipalidad destacaron que la intervención apunta a optimizar la transitabilidad en una zona estratégica de la localidad y a dejar mejores condiciones de circulación más allá del evento deportivo.