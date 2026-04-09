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Valle Hermoso anunció una nueva edición del Festival Familiar Barrial de El Andariego

La propuesta se realizará el domingo 12 de abril de 12.30 a 18 en El Vallecito, con shows en vivo, certamen de talentos, comidas, juegos y actividades para toda la familia.

La Municipalidad de Valle Hermoso invitó a vecinos y visitantes a participar de una nueva edición del Festival Familiar Barrial de El Andariego, una propuesta pensada para compartir en familia con música, gastronomía y actividades recreativas.

El encuentro se llevará a cabo el domingo 12 de abril de 12.30 a 18 en El Vallecito, en la esquina de Patricios y Blandegues.

Según se informó, la programación incluirá shows en vivo, un certamen de talentos, la presentación del Ballet Folklórico “Corazón Patrio”, la participación de El Andariego y un cierre musical con cuarteto a cargo de Banda OK.

Además, durante la jornada habrá servicio de comidas, con locro y pollo. Desde la organización indicaron que quienes deseen reservar con anticipación pueden hacerlo al 3548 43-4444.

La propuesta también sumará juegos para niños, sorteos y premios para compartir durante toda la tarde.

Las entradas serán limitadas, con un valor de 8 mil pesos para el público general y de 5 mil pesos para vecinos de El Vallecito.

lajornada
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