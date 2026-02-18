Valle Hermoso afina la coordinación operativa para el paso de L’Étape Argentina by Tour de France 2026

El 22 de marzo, Valle Hermoso será parte del recorrido de L’Étape Argentina by Tour de France 2026, con el paso de más de 3.000 ciclistas por el Camino del Cuadrado y la Ruta 38, en un operativo que ya se trabaja en conjunto con instituciones y vecinos.

La Municipalidad de Valle Hermoso avanza en la organización del dispositivo local para el paso de L’Étape Argentina by Tour de France 2026, el evento de ciclismo de escala mundial que tendrá lugar el domingo 22 de marzo y que incluye a la localidad dentro de su recorrido por el valle de Punilla.

Este miércoles se realizó una conferencia de prensa y un encuentro de trabajo donde se expusieron los detalles organizativos y se escucharon propuestas de vecinos, instituciones y distintos sectores de la comunidad, con el objetivo de coordinar acciones y minimizar el impacto en la circulación cotidiana.

Según se informó, se espera el paso de más de 3.000 ciclistas por el tramo que comprende el Camino del Cuadrado y la Ruta 38, en una franja horaria estimada entre las 8:30 y las 12:30, lo que implicará un esquema especial de seguridad vial y de ordenamiento del tránsito para competidores y público en general.

El intendente Daniel Spadoni señaló que se trata de una “gran oportunidad para poner a Valle Hermoso en el mapa del mundo”, y remarcó que el trabajo en comunidad es clave para acompañar un evento de estas características, que proyecta a la localidad en un contexto deportivo y turístico de alcance internacional.

Un evento internacional que posiciona a Córdoba en el calendario del ciclismo

L’Étape Argentina by Tour de France 2026 se disputará el domingo 22 de marzo, con largada y llegada en el Estadio Mario Alberto Kempes, y contará con dos recorridos: una Ruta Larga de 134 kilómetros y una Ruta Corta de 64 kilómetros, atravesando rutas y caminos emblemáticos del valle de Punilla y de otras localidades del interior provincial.

La competencia se llevará adelante, además, en un fin de semana destacado para el ciclismo nacional, ya que coincidirá con la realización del Campeonato Argentino de Ruta, reforzando el posicionamiento de Córdoba como sede de grandes eventos deportivos.

Desde la organización se indicó que las inscripciones continúan abiertas y que aún quedan cupos disponibles para ciclistas de todo el país y del exterior, que podrán ser parte de una experiencia inspirada en la mística del Tour de France y en los paisajes serranos.

En este contexto, el paso por Valle Hermoso se integra a una propuesta que combina deporte, turismo y territorio, y que invita a la comunidad local a involucrarse en la recepción de un evento que proyecta a la localidad más allá de las fronteras de la región.