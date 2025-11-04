Valle Hermoso afianza lazos con la Agencia Córdoba Turismo para impulsar el desarrollo local

Autoridades municipales se reunieron con el presidente de la Agencia, Darío Capitani, para avanzar en estrategias conjuntas de promoción y desarrollo local.

El Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Valle Hermoso, Diego Sánchez, y la Directora de Turismo, Anabel Pereyra Córdoba, mantuvieron un encuentro de trabajo con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, en el que se abordaron distintos proyectos vinculados al crecimiento económico y turístico de la localidad.

Durante la reunión, se presentaron iniciativas orientadas a fortalecer la potencialidad económica y el desarrollo local, en el marco de una agenda común entre el municipio y el Gobierno Provincial.

También se analizaron los avances logrados con la nueva imagen de marca “Valle Hermoso Va Con Vos”, el proceso de digitalización institucional —que incluye la renovación del sitio web y la incorporación de códigos QR— y la modernización de la cartelería turística.

Como resultado del encuentro, se acordó la próxima visita de Capitani a Valle Hermoso, con el objetivo de continuar articulando políticas y programas que potencien la identidad y la actividad turística del destino.

Desde el municipio destacaron que el trabajo conjunto con la Provincia representa una oportunidad clave para consolidar el desarrollo integral de la localidad y generar nuevos espacios de promoción y crecimiento.

Comenzó el curso “Comunicación y Marketing de Productos Turísticos”

Una propuesta formativa dictada por una docente de la Universidad Nacional de Córdoba, que llega a través de la Universidad Popular sede Valle Hermoso y la Escuela Regional de Cultura y Turismo.

La capacitación brinda herramientas para potenciar la comunicación, el diseño y la promoción de productos turísticos locales, con el objetivo de fortalecer el perfil profesional del sector y contribuir al desarrollo sostenible de la actividad.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa representa una oportunidad para seguir creciendo y consolidar el desarrollo turístico local, en línea con la estrategia de formación y fortalecimiento institucional que se viene impulsando.