Valle Hermoso acordó el pago de una deuda histórica con EPEC

El Municipio logró reducir y reestructurar una deuda que se arrastraba desde 2003, por más de 290 millones de pesos.

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció un acuerdo con EPEC que permitirá saldar una deuda histórica originada en el año 2003, y que hasta hoy representaba una pesada carga para las finanzas locales.

Durante más de dos décadas, el monto acumulado fue creciendo sin resolución, alcanzando los $293.394.122,25. Tras gestiones sostenidas, se consiguió una reducción significativa, fijando el nuevo saldo en $195.740.929,00, con un plan de pago en cuotas actualizadas por CER.

Desde el Municipio destacaron que este compromiso implica destinar parte de los ingresos mensuales no solo a los gastos corrientes —como mantenimiento, servicios y atención a los vecinos—, sino también al cumplimiento responsable de una deuda heredada.

El intendente Daniel Spadoni subrayó que “sabemos que cuesta, pero también sabemos que las cuentas claras conservan la amistad, y en este caso, conservan la confianza de nuestros vecinos. Cumplir con nuestras obligaciones es la base para poder seguir creciendo con transparencia y orden”.

Con esta medida, el Gobierno local reafirma su voluntad de ordenar las cuentas públicas y fortalecer la confianza institucional. “En tiempos donde es fácil mirar para otro lado, elegimos hacer lo correcto: pagar lo que se debe y seguir construyendo un futuro más ordenado para todos”, expresó Spadoni.