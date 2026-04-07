Valle Hermoso abrió las inscripciones para sus actividades deportivas y recreativas 2026

La Municipalidad presentó la grilla del Área de Deportes y Recreación, con propuestas gratuitas para niños, jóvenes, adultos y personas mayores en distintos espacios de la localidad. También habrá una actividad arancelada que comenzará el 8 de abril.

La Municipalidad de Valle Hermoso informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las actividades 2026 del Área de Deportes y Recreación, con una oferta de propuestas deportivas y recreativas destinadas a distintas edades.

Según se indicó, las inscripciones se realizan en el Área de Deportes y Recreación, en el Centro Cultural, de lunes a viernes entre las 8 y las 12.

Entre las propuestas anunciadas se encuentra la Escuela Municipal de Fútbol Infantil, destinada a niños de 5 a 12 años. Las clases se desarrollarán los lunes y jueves de 18.30 a 19.30 en el Polideportivo Municipal Ruta 38, junto al IPEM; los martes en barrio Yuspe, en el mismo horario; los miércoles en barrio Santa Teresa, también de 18.30 a 19.30; y los sábados de 10 a 12 en el Polideportivo Municipal Ruta 38.

También se dictará la Escuela Municipal de Iniciación Deportiva, orientada a niños de 8 a 12 años, de ambos sexos. Esta actividad se realizará los lunes y jueves de 18.30 a 19.30 en el Polideportivo Municipal, frente a Obras Públicas.

Para jóvenes y adultos, la grilla incluye Gimnasia Funcional, los martes y jueves a las 9 en el salón del Ex Hotel Buenos Aires; y Pilates Mat, los lunes y miércoles también a las 9 en el mismo espacio.

A su vez, se ofrecerán Caminatas Saludables, los martes y jueves a las 15.30, con punto de encuentro en la Plaza Manuel Belgrano.

Propuestas para mayores de 60 años

La programación contempla además un Taller Recreativo +60, que incluirá actividades como pilates, gimnasia, yoga, juegos recreativos, tejo, newcom, folklore y otras propuestas.

Dentro de ese esquema, los lunes habrá Pilates Mat de 10 a 11 en el salón del Ex Hotel Buenos Aires; los martes, Gimnasia Funcional de 10 a 11 en el mismo lugar, y Acondicionamiento Físico (Caminata Saludable) a las 15.30 con encuentro en la Plaza Manuel Belgrano.

Los miércoles continuará Pilates Mat de 10 a 11 en el salón del Ex Hotel Buenos Aires, mientras que los jueves habrá Gimnasia Funcional de 10 a 11 y nuevamente Acondicionamiento Físico (Caminata Saludable) a las 15.30 desde la Plaza Manuel Belgrano.

Deporte adaptado y actividad arancelada

La grilla suma además Deporte Adaptado para jóvenes y adultos, que se desarrollará los viernes a las 10, con encuentro en el Polideportivo ubicado frente a la Biblioteca José Mármol.

Por otra parte, se anunció la actividad de Sibpalki, que será arancelada y comenzará el 8 de abril. Las clases se dictarán los miércoles y viernes a las 19 en el SUM CAPS René Favaloro.

Con esta programación, Valle Hermoso buscará ofrecer durante el año una agenda amplia de actividades físicas y recreativas, con propuestas distribuidas en distintos puntos de la localidad.