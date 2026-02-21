Valle Hermoso abre inscripciones para el Seminario de Patrimonio Religioso con aval universitario

La Universidad Popular de Valle Hermoso y la revista Patrimonio Funerario abrieron las inscripciones para el Seminario de Patrimonio Religioso, una propuesta de formación virtual que comenzará el lunes 16 de marzo de 2026, en el marco de la Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba.

La Municipalidad de Valle Hermoso informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el Seminario de Patrimonio Religioso, una instancia de formación académica que será dictada por la revista Patrimonio Funerario y la Universidad Popular de Valle Hermoso, en articulación con la Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba.

El cursado comenzará el lunes 16 de marzo de 2026 y está orientado a personas interesadas en el patrimonio cultural y religioso, guías, trabajadores del turismo, referentes de museos, instituciones y público en general.

Características del cursado

La propuesta se desarrollará en modalidad virtual e incluye:

Material en PDF

Módulos grabados

Prácticos semanales

Trabajo integrador

Exposición virtual

Posibilidad de publicación de trabajos

Este esquema busca combinar contenidos teóricos, práctica guiada y espacios de socialización de producciones, incorporando herramientas útiles para la interpretación, la gestión y la comunicación del patrimonio religioso.

Contenidos y módulos

El seminario aborda un recorrido integral por conceptos, prácticas y marcos normativos vinculados al patrimonio religioso y su relación con el turismo y la cultura. Los módulos previstos son:

Conceptos y terminología

Religiones y espacios sagrados

Patrimonio y devociones

Arquitectura y simbología

El rol del guía especializado

El calendario litúrgico y festivo

Rutas turísticas y legislación

Tecnología, conservación y ética

Descuentos y contacto para inscripción

La organización informó que habrá descuentos y bonificaciones para municipios y museos, con el objetivo de facilitar la participación de instituciones que trabajan en la preservación y difusión del patrimonio.

Quienes deseen inscribirse deben solicitar el formulario al número 351 215 0666, donde se brindará la información complementaria sobre el cursado y los requisitos de participación.