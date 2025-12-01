Valle Hermoso abre inscripciones para adultos que quieran iniciar o terminar la primaria

La Dirección de Cultura y Educación de Valle Hermoso habilitó las inscripciones para personas adultas que deseen aprender a leer y escribir o finalizar el Nivel Primario, con distintas modalidades de cursado para el ciclo lectivo 2026.

La Municipalidad de Valle Hermoso, a través de la Dirección de Cultura y Educación, informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para personas adultas que necesiten iniciar o completar la escuela primaria.

El espacio funcionará en el Centro Cultural ubicado en Padre Walter Consalvi 234, donde se instalará el Anexo Escuela Nocturna Leopoldo Lugones. Allí se brindarán oportunidades de alfabetización y terminalidad educativa para mayores que aún no han podido finalizar este nivel obligatorio.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de diciembre para el Ciclo Lectivo 2026, con propuestas en modalidad presencial, semipresencial y libre, adaptadas a las distintas realidades de las personas adultas.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 8 a 20, en el Centro Cultural, y por consultas se puede llamar al teléfono 03548 471047.

Desde el municipio invitaron a vecinos y familias a difundir la propuesta, especialmente entre quienes necesitan aprender a leer y escribir o desean concluir sus estudios primarios, remarcando que se trata de una herramienta clave para la inclusión y el acceso a más oportunidades.