Valle Hermoso abre convocatoria para concesionar el bar del Parador de Ómnibus

La ordenanza aprobada garantiza un proceso transparente, con pliego de bases y condiciones disponible para los interesados.

La Municipalidad de Valle Hermoso informó que el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza para la concesión de uso y explotación comercial del bar/confitería del Parador de Ómnibus – Valle Centro.

Con el objetivo de asegurar transparencia e igualdad de oportunidades, se puso a disposición el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, documento que regula el proceso de concesión.

Convocatoria

Las personas interesadas en participar podrán presentar su propuesta en sobre cerrado en la Sede Municipal (Sabattini Nº 315), hasta el viernes 5 de septiembre de 2025 a las 12:00 horas.

Los pliegos de condiciones, que forman parte de la ordenanza aprobada, pueden ser consultados en la municipalidad.

De este modo, el municipio avanza en la puesta en valor de un espacio estratégico del Valle Centro, convocando al sector privado a sumarse mediante un procedimiento abierto y reglamentado.