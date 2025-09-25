Una fiesta para toda la familia: así será el Festival Primaveral de Tanti este domingo

El domingo 28 de septiembre, el Anfiteatro Municipal será sede de una jornada de música, danza y comunidad, con entrada libre y gratuita.

Tanti celebrará la llegada de la nueva estación con el Festival Primaveral, un evento que reunirá a vecinos y visitantes el domingo 28 de septiembre desde las 12:00 hs en el Anfiteatro Municipal, con entrada libre y gratuita.

La programación incluirá un variado show en vivo a cargo de los Hermanos Allende, Vale Flores, Sandra Luján, Daniel Agüero, Bliss Project y Emiliano Monti. También habrá presentaciones de academias de baile locales, que sumarán color y movimiento a la jornada.

El gran cierre bailable estará en manos de Mariana Cardozo, con un repertorio pensado para que toda la familia disfrute.

Durante el festival, los centros vecinales de Villa Parque, Villa García y El Parador estarán a cargo del buffet, ofreciendo comidas y bebidas para acompañar la celebración. La conducción estará a cargo de “El Pollo” de Roka Radio 88.1 FM.

La propuesta, organizada por la Municipalidad de Tanti, busca consolidarse como un espacio de encuentro, disfrute y celebración de la primavera en la localidad.