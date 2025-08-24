Una fiesta inclusiva y comunitaria: Capilla del Monte festejó el Día del Niño en El Zapato

El Complejo Ético fue sede de una jornada que combinó shows, juegos y regalos, destacando el valor de la inclusión social.

El sábado 23 de agosto, el Complejo Ético El Zapato se convirtió en el escenario principal de los festejos por el Día del Niño en Capilla del Monte. El espacio, símbolo de inclusión donde jóvenes con discapacidad atienden a turistas y vecinos, fue elegido por el municipio para poner en valor una política pública que promueve la participación y la igualdad de oportunidades.

El intendente Fabricio Díaz destacó que, en tiempos en que la seguridad social de las personas con discapacidad se encuentra amenazada, la gestión local reafirma su compromiso con acciones concretas que visibilizan y fortalecen la inclusión. En el mismo sentido se expresó Lucía Torres, titular de la Fundación UPIS y responsable del proyecto.

La jornada incluyó un tobogán gigante, shows de circo, juegos, castillos inflables, tortas, panchos, chocolate y gaseosas, en una tarde de gran convocatoria. Cientos de niños recibieron como regalo una pelota, juegos de mesa, monopatines o bicicletas.

La organización contó con la participación de la Fundación UPIS, el equipo ejecutivo municipal, representantes del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas, además de personal municipal y comerciantes locales que colaboraron con donaciones. La fiesta pudo seguirse en vivo a través de Radio Jota, que transmitió desde el lugar y realizó entrevistas a los protagonistas.

El municipio resaltó que esta celebración fue mucho más que un festejo: se trató de un espacio de inclusión y comunidad, que proyecta el compromiso de Capilla del Monte con sus vecinos y, especialmente, con la infancia.