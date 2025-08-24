Un espacio de encuentro y conciencia ambiental: San Antonio inaugura la plaza de barrio Solares

El nuevo espacio público combina reutilización de materiales, proveedores locales e iluminación solar, y se presenta como un punto de encuentro para la comunidad.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo anunció la inauguración de la nueva plaza en barrio Solares, ubicada en calle Comodoro Meisner y Teniente Farías, este lunes a las 10:00.

El proyecto es fruto de un compromiso compartido: vecinos que cumplen con sus aportes, empleados y empleadas municipales que aportaron su trabajo, y una gestión que invierte en el desarrollo local. Según se informó, la iniciativa se llevó adelante con compras a proveedores de la región, reutilización de materiales, aprovechamiento del personal municipal, incorporación de iluminación solar y mejoras en la seguridad.

De esta forma, se conforma un ciclo de desarrollo sostenible que impulsa la economía local, reduce el impacto ambiental y eleva la calidad de vida de la comunidad.

La comuna destacó que esta plaza no es solo un lugar de juegos y descanso, sino también un espacio de encuentro para las familias sanantonienses, reflejo de la identidad local y de la conciencia ambiental que se busca fortalecer en la comunidad.

El municipio invitó a todos los vecinos a participar del acto inaugural y compartir este momento histórico para el barrio y la ciudad.