Tras la renuncia de José Bonetto, María Eugenia Luna asumió como tesorera de Estancia Vieja

La Comuna de Estancia Vieja informó que, tras la renuncia de José Bonetto al cargo de tesorero el pasado 6 de agosto, se convocó a quien seguía en la lista oficializada en la última elección comunal.

De esta manera, María Eugenia Luna aceptó y asumió como nueva tesorera, cargo que le corresponde por ley. La comuna destacó que el nombramiento resulta indispensable para el normal funcionamiento administrativo y financiero.

Con esta incorporación, la comisión comunal queda integrada de la siguiente forma:

Presidenta Comunal: Laura Suárez

Tesorera Comunal: María Eugenia Luna

Secretario Comunal: Marcos Arce

La asunción se concretó en un acto institucional donde se oficializó la nueva integración de la conducción comunal.