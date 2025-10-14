Tradición y cultura: llega una nueva edición del Festival de Agrupaciones Gauchas en Valle Hermoso

El evento se realizará el domingo 9 de noviembre con desfile, destrezas criollas, espectáculos musicales y comidas típicas. Una jornada para celebrar la tradición y la identidad local.

La Municipalidad de Valle Hermoso invita a disfrutar del 6º Festival de Agrupaciones Gauchas, que se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre con una programación que celebra las raíces, la música y el espíritu del campo argentino.

La jornada comenzará a las 9:30, con la concentración de jinetes en la Placa Jinetes San Antonio (estación del tren), desde donde partirá el gran desfile gaucho por las calles 25 de Mayo, Pueyrredón, Sabatini, Remedios del Valle, Schubert y Virrey Vértiz.

A las 11:00, las agrupaciones serán recibidas en el Predio de los Gauchos, donde se realizará el acto protocolar. Luego, a las 12:00, comenzarán los espectáculos artísticos con la presentación de los ballets invitados y números musicales, mientras que a las 13:30 tendrá lugar la esperada instancia de destrezas gauchas.

Artistas y ballets participantes

Entre los números musicales se presentarán Changuitos de Cosquín, Pedro Pacha, Los Hermanos Escalante y Las Voces de San Carlos.

En el escenario de danza, dirán presente los ballets Lampatu Mayu, Tierra y Tradición, Taller Munakuy, Añoranzas Gauchas, Virgen de la Merced, Mi Querumana y Esencia de Nuestro Origen.

El predio contará con servicio de buffet y comidas típicas, con entrada popular. Desde la organización se recuerda que está prohibido el uso de puñal y el ingreso con conservadora.

El Festival de Agrupaciones Gauchas de Valle Hermoso se consolida año tras año como una auténtica fiesta de la tradición, la música y el encuentro comunitario, donde la identidad serrana se celebra con orgullo y camaradería.