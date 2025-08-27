Tormenta de Santa Rosa: qué se espera para el Valle de Punilla este fin de semana

El fenómeno de Santa Rosa llegaría entre el sábado 30 y la noche del domingo 31 de agosto con lluvias y tormentas sobre el centro del país. En el Valle de Punilla (Cosquín, La Falda, Villa Carlos Paz, La Cumbre, Capilla del Monte) se prevén precipitaciones y actividad eléctrica desde la tarde del sábado, con descenso de temperatura y ráfagas moderadas.

Los principales modelos y reportes del Servicio Meteorológico Nacional señalan que la “tormenta de Santa Rosa” de este año se presentaría en fecha sobre el centro del país, incluida Córdoba. En Punilla, los pronósticos de corto plazo marcan tiempo estable hasta el viernes y cambio marcado el sábado, cuando aumentará la nubosidad y se activarán chaparrones y tormentas, especialmente desde la tarde/noche del 30 hacia la madrugada del domingo.

Para Cosquín y La Falda, el pronóstico diario anticipa tormentas eléctricas en parte del área el sábado 30, mientras que en Villa Carlos Paz se espera un viraje a cielo cubierto con probabilidades de precipitaciones hacia el mismo período. En el resto de Punilla el comportamiento sería similar, con variaciones locales de intensidad según orografía.

A escala regional, los informes prevén acumulados de lluvia que pueden ubicarse en el orden de 40 a 70 mm en sectores del centro del país, con posibilidad de ráfagas y fuerte actividad eléctrica. No se descarta algún evento localmente fuerte de corta duración.

Cuándo y dónde podría llover más en Punilla