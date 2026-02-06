Todo listo para la 14ª Fiesta Nacional del Cordero Serrano en Tanti: música, malambo y sabores al fuego

Este sábado 7 de febrero, el Tanti vuelve a vivir una de sus noches más esperadas: la 14ª Fiesta Nacional del Cordero Serrano, con apertura de puertas desde las 19:30 en el Anfiteatro Municipal, una grilla bien festivalera y gastronomía típica para celebrar en familia.

En Tanti ya se siente el clima de fiesta: el fuego encendido, el bombo que empieza a marcar el pulso y esa tradición que convoca sin necesidad de demasiadas explicaciones. Este sábado 7 de febrero, la localidad recibirá una nueva edición —la 14ª— de la Fiesta Nacional del Cordero Serrano, una propuesta que combina música, danza, encuentro y sabores serranos en una noche pensada para disfrutar a pleno.

El evento será en el Anfiteatro Municipal y la organización confirmó que la apertura de puertas es a las 19:30, sin excepción.

Música en vivo, danza y Campeonato Nacional de Malambo Femenino

La grilla artística confirmada incluye a Matías Mendoza y Los Sobremesa, Los Villanos del Pentagrama, Las Voces de San Carlos, el Ballet Municipal, la Academia Ashpa Sumaj y el Campeonato Nacional de Malambo Femenino.

Y para el cierre, el festival promete una definición “bien arriba” con Paquito Ocaño y Jean Carlos.

Entradas: en puerta y condiciones de ingreso

El día del evento, el sábado 7, también se podrán comprar entradas en puerta a $20.000, en el predio del anfiteatro, desde las 09:00 y de manera presencial.

Desde la organización recordaron además que la entrada es general y no reserva mesa.

El corazón de la fiesta: gastronomía serrana

Como cada año, la gastronomía será protagonista con opciones típicas como cordero a la estaca, chanfaína, cordero al disco y otras propuestas para acompañar la noche, en un ritual que mezcla identidad y celebración alrededor del fuego.

Info útil para el ingreso

Todos los ingresos serán por calle Puerto Argentino .

serán por . Apertura de puertas: 19:30 , sin excepción .

, . Personas con discapacidad: no necesitan entrada anticipada; tendrán ingreso preferencial presentando carnet (se verificará si es con o sin acompañante ).

no necesitan entrada anticipada; tendrán presentando (se verificará si es ). Menores: hasta 11 años no abonan; desde 12 años en adelante sí. Presentar DNI .

hasta no abonan; desde en adelante sí. Presentar . Entradas anticipadas: ingreso preferencial hasta las 22:00 , sin excepción. Luego de esa hora, el ingreso pasa a ser igual al de la entrada general.

, sin excepción. Luego de esa hora, el ingreso pasa a ser igual al de la entrada general. No se aseguran ni reservan mesas.

Con tradición, música, danza y el ritual del fuego como protagonistas, Tanti se prepara para una edición que promete convocar a vecinos y visitantes en una noche bien serrana.