Tercera etapa del gas natural en San Antonio: inversión, zonas y formas de pago

El municipio inició una nueva etapa de la red de distribución, que beneficiará a más familias y ofrecerá planes de pago especiales para jubilados.

El Municipio de San Antonio de Arredondo puso en marcha la 3° etapa de la Red de Distribución de Gas Natural, una obra clave que ampliará el servicio a nuevos sectores de la localidad. La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los vecinos, brindando mayor comodidad y ahorro energético.

Según explicó Agustín Lorusso Lämmle, asesor del Departamento Ejecutivo, “la obra se inició en Costanera Héroes de Malvinas, entre Falconier y Manzotti”.

Esta nueva etapa abarca la Costanera, desde calle Falconier hasta Río San Antonio; la calle Río San Antonio, desde Costanera hasta Río Santa Rosa; el frente de Río Malambo; y una manzana comprendida entre Montaño y Brasich, desde calle Casado hasta Palaver.

Costo de la obra

El valor se estableció mediante la ordenanza municipal N° 536, que fija un monto base de 1.650.000 pesos por unidad residencial, determinado según una tabla de prorrateo.

Modalidades de pago

Los vecinos pueden acceder a diferentes opciones de financiación:

Tres cuotas sin interés.

Hasta 12 cuotas con un interés del 3% mensual.

con un interés del Para jubilados , seis cuotas sin interés o hasta 18 cuotas con un 3% mensual.

, o con un En caso de pago en efectivo, se aplica un 10% de descuento.

Desde el municipio recomiendan a los frentistas consultar con un gasista matriculado tanto para la instalación del gabinete de gas como para la obra interna.

“Con esfuerzo compartido, seguimos construyendo el futuro de San Antonio de Arredondo”, destacaron desde el Ejecutivo local.