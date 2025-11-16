Temporada 2025/26: lanzan licitación para el balneario municipal y la proveeduría en Huerta Grande

La Municipalidad de Huerta Grande abrió la licitación para la explotación del balneario municipal y su proveeduría durante la temporada 2025/26, con pliegos disponibles en mesa de entrada.

La Municipalidad de Huerta Grande informó que ya se encuentra disponible en mesa de entrada el pliego de bases y condiciones para la licitación y explotación del Balneario Municipal y su proveeduría, de cara a la temporada 2025/26.

Quienes estén interesados en participar del proceso licitatorio podrán retirar el pliego y presentar sus propuestas hasta el lunes 24/11. El valor del pliego fue fijado en $108.000.