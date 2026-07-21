Harry Styles canceló a último momento su show en San Pablo por un problema de salud

El recital estaba previsto para este martes en el estadio MorumBIS. La producción confirmó el reintegro de las entradas y mantiene programada la presentación del viernes.

Harry Styles canceló el concierto que debía ofrecer este martes 21 de julio en el estadio MorumBIS de San Pablo debido a un problema de salud vinculado con la gira.

La decisión fue comunicada pocas horas antes del comienzo del espectáculo. Los representantes del artista no brindaron detalles sobre el cuadro y se limitaron a señalar que la suspensión obedeció a una enfermedad.

La presentación formaba parte de una serie de cuatro recitales en la ciudad brasileña. Styles había actuado el viernes 17 y el sábado 18, mientras que las fechas restantes estaban programadas para este martes y el próximo viernes 24 de julio. La página oficial de Live Nation ya muestra como cancelado el concierto de esta noche.

Qué pasará con las entradas

Las personas que adquirieron localidades para el espectáculo suspendido recibirán el reintegro completo a través del mismo medio utilizado para la compra.

Además, Ticketmaster Brasil se comunicará con quienes deseen concurrir al recital del viernes. Podrán utilizar el número de su entrada original para intentar adquirir una nueva localidad, aunque la organización advirtió que la disponibilidad es muy limitada. El reintegro del concierto cancelado se realizará incluso si compran una entrada para la siguiente fecha.

Por ahora, la presentación del viernes 24 continúa confirmada y aparece como fecha alternativa en el sitio oficial de Live Nation.

Los cuatro conciertos en San Pablo forman parte de “Together, Together”, la gira internacional con la que el cantante británico presenta su nuevo álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. El recorrido contempla 50 actuaciones distribuidas entre Ámsterdam, Londres, San Pablo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney.