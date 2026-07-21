La televisión abierta prepara su grilla de agosto tras el Mundial: los regresos y estrenos confirmados

Telefe apuesta por las vueltas de “PH” e “Historias del corazón” y por el relanzamiento de “Popstars”. El Trece, en tanto, se encamina hacia la final en vivo de “Es mi sueño”.

Finalizado el Mundial 2026, los principales canales de aire comenzaron a reorganizar sus grillas para agosto con regresos, estrenos y definiciones de sus programas más importantes.

Telefe concentrará buena parte de sus movimientos durante la primera mitad del mes. El canal prepara las vueltas de Virginia Lago y Andy Kusnetzoff, además del regreso de “Popstars”, el reality musical que volverá a la pantalla después de más de dos décadas.

Las fechas previstas todavía pueden sufrir modificaciones, pero el primer cambio llegaría el lunes 3 de agosto con una nueva temporada de “Historias del corazón”.

El ciclo conducido por Virginia Lago regresaría a la franja de la tarde y tendría como uno de sus principales contenidos a “Avenida Brasil”, la exitosa novela brasileña protagonizada por Débora Falabella, Adriana Esteves y Cauã Reymond.

Andy Kusnetzoff vuelve con “PH”

El segundo movimiento sería el regreso de “PH, Podemos Hablar”, previsto para el sábado 8 de agosto.

Andy Kusnetzoff volverá a conducir el programa de entrevistas y encuentros entre figuras del espectáculo, el deporte y la actualidad, uno de los formatos más reconocidos de los fines de semana de Telefe.

La producción trabaja en las promociones y en la preparación de la nueva temporada, aunque todavía no se conocieron los primeros invitados.

La gran apuesta será “Popstars”

El estreno más importante está previsto para el lunes 17 de agosto, cuando Telefe recupere “Popstars”, el reality que a comienzos de los años 2000 dio origen a los grupos Bandana y Mambrú.

La nueva edición será conducida por Nicolás Vázquez y buscará formar un nuevo conjunto musical a partir de castings, entrenamientos y galas de selección.

El jurado estará integrado por Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor Carlos García. La cobertura digital y de streaming contará con la participación de La Reini, Julieta Poggio, Valen Rizzuti y Martín Cirio.

El programa ya comenzó sus grabaciones y su llegada a la pantalla está prevista antes de la definición de “Gran Hermano: Generación Dorada”, que atraviesa su tramo final.

Las fechas de los tres estrenos todavía están sujetas a eventuales cambios en la programación del canal.

El Trece prepara la final de “Es mi sueño”

En El Trece, una de las principales novedades será la definición de “Es mi sueño”, el programa de talentos conducido por Guido Kaczka.

El canal abrió la convocatoria para que el público pueda asistir a la gran final, que se realizará en vivo desde el Teatro Ópera.

El ciclo busca consagrar a una nueva figura artística después de varias semanas de audiciones, presentaciones y eliminaciones. La señal todavía no difundió públicamente todos los detalles de la gala decisiva.

Con estos movimientos, la televisión abierta intentará sostener parte de la audiencia que regresó durante las transmisiones mundialistas y volverá a apostar por formatos conocidos, realities, concursos y grandes figuras de la conducción.