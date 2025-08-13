Tarde de magia y diversión: así será el Día del Niño en Icho Cruz

El evento será el domingo 17 de agosto desde las 14, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Icho Cruz organizó una gran jornada para celebrar el Día del Niño este domingo 17 de agosto, desde las 14:00, en el Polideportivo de Solares. La propuesta, con entrada libre y gratuita, invita a familias y vecinos a disfrutar de una tarde de juegos, espectáculos y actividades recreativas.

El programa incluye la presencia de personajes circenses en zancos y payasos, juegos de kermés y deportes como fútbol, básquet y rugby, actividades guiadas por animadores, y un taller de circo con hula hula, equilibrio y cuerda floja. Además, habrá castillos inflables, una función del Circo Piskui con acrobacias y malabares, un gran show de burbujas gigantes y, para cerrar, chocolatada con tortas para compartir.

Desde el municipio destacaron que el evento está pensado como un espacio de encuentro intergeneracional, para que grandes y chicos puedan disfrutar juntos de una tarde especial en comunidad.