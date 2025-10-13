Tanti volverá a ser sede del Campeonato Nacional de Malambo Femenino en 2026

Durante el cierre de la séptima edición, la Municipalidad y la organización del certamen firmaron el acuerdo que garantiza la continuidad del evento en la localidad.

El Anfiteatro Municipal de Tanti fue escenario durante cinco días de la 7ª edición del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que reunió a delegaciones de todo el país en una celebración cargada de danza, música y tradición.

El domingo, en el acto de clausura, se concretó la firma del acuerdo entre la Municipalidad de Tanti y la organización del campeonato, que establece que la ciudad volverá a ser sede oficial del evento en 2026.

El certamen, desarrollado entre el 8 y el 12 de octubre, convocó a cientos de artistas y visitantes, generando un importante movimiento turístico y comercial en la localidad.

El intendente Emiliano Paredes destacó que “este evento no solo fortalece nuestra identidad cultural, sino que también impulsa la economía local, beneficiando a alojamientos, comercios y emprendedores de la ciudad”.

Desde el municipio agradecieron el compromiso de la organización y de todas las delegaciones participantes que, durante cinco jornadas, llenaron Tanti de cultura, danza y tradición, reafirmando su condición de referente nacional del malambo femenino.