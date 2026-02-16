martes, febrero 17, 2026
Tanti vivió una noche de comparsas a puro carnaval y este lunes sigue la fiesta en el Anfiteatro

El desfile de comparsas llenó de color, música y baile las calles de Tanti, y este lunes 16 de febrero la celebración continúa con el Carnaval Tanteño en el Anfiteatro Municipal, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Tanti informó que el desfile de comparsas realizado anoche tuvo una gran respuesta de vecinos, vecinas y turistas, que se acercaron a disfrutar de una jornada a puro carnaval. Las calles de la localidad se colmaron de colores, música y baile, en un clima festivo que reunió a familias y grupos de amigos.

Desde el Municipio destacaron y agradecieron la participación de cada comparsa y del público que se sumó a la propuesta, aportando alegría y acompañando el trabajo de las agrupaciones que se preparan especialmente para estas fechas.

Hoy continúa el Carnaval Tanteño en el Anfiteatro Municipal

La programación carnavalera sigue este lunes, con una nueva noche de celebración:

  • Carnaval Tanteño
  • Horario: desde las 20:00
  • Lugar: Anfiteatro Municipal
  • Entrada: libre y gratuita

Sobre el escenario se presentarán las bandas:

  • Pablo & Leo
  • Hora 20′
  • Lo q’ suena

La propuesta apunta a sostener el clima de fiesta que se vivió en el desfile de comparsas, con música en vivo y espacio para el baile, consolidando al carnaval de Tanti como un punto de encuentro para residentes y visitantes en plena temporada de verano.

lajornada
