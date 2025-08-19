Tanti suma infraestructura deportiva con la inauguración de un nuevo playón en barrio Los Chañares

El acto se realizará el jueves 21 a las 18 en la Plaza Agustín Fernández. La obra busca promover el deporte y la vida comunitaria.

La Municipalidad de Tanti anunció la inauguración del nuevo playón deportivo en barrio Los Chañares, que se llevará a cabo este jueves a las 18 horas. El espacio está ubicado en la Plaza Agustín Fernández, sobre calle Copina, camino a Cabalango.

Según informó el municipio, el proyecto fue pensado como un lugar de encuentro, deporte y recreación para toda la comunidad, con el objetivo de fortalecer la vida social y promover la actividad física en un entorno accesible para los vecinos.

La municipalidad invitó a los habitantes de la localidad a ser parte de la inauguración y compartir “este nuevo logro para Tanti”.