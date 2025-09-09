Tanti será sede del Primer Congreso Internacional de Ciudadanía Digital

El encuentro se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre con más de 50 expositores de Argentina y países de la región.
La Municipalidad de Tanti confirmó la realización del Primer Congreso Internacional de Ciudadanía Digital, un evento único en el país y en la región que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre en la Colonia de Vacaciones de Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
La propuesta reunirá a más de 50 especialistas de Argentina, Chile y Uruguay, que compartirán investigaciones, experiencias territoriales y propuestas vinculadas con los principales desafíos del presente digital. Entre los ejes que se abordarán se encuentran:
- Grooming, ciberbullying y violencia digital.
- Inteligencia artificial y niñeces.
- Educación Sexual Integral en la era digital.
- Ludopatía y apuestas online.
- Personas mayores y derechos digitales.
- Comunicación y vejeces.
- Plataformas, algoritmos y desigualdades.
- Participación ciudadana, salud, inclusión, entre otros.
Además de paneles y mesas de trabajo, habrá actividades recreativas, mateadas, espacios de networking y una fiesta de cierre, generando un ambiente ideal para aprender, compartir y construir redes.
Desde la organización destacaron que la elección de Tanti como sede responde a la búsqueda de un entorno natural que permita combinar formación, descanso y recreación.
📲 Consultas e inscripciones: WhatsApp 11 2829 9990 – Formulario online: clic aquí.