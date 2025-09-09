Tanti será sede del Primer Congreso Internacional de Ciudadanía Digital

El encuentro se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre con más de 50 expositores de Argentina y países de la región.

La Municipalidad de Tanti confirmó la realización del Primer Congreso Internacional de Ciudadanía Digital, un evento único en el país y en la región que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre en la Colonia de Vacaciones de Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La propuesta reunirá a más de 50 especialistas de Argentina, Chile y Uruguay, que compartirán investigaciones, experiencias territoriales y propuestas vinculadas con los principales desafíos del presente digital. Entre los ejes que se abordarán se encuentran:

Grooming, ciberbullying y violencia digital.

Inteligencia artificial y niñeces.

Educación Sexual Integral en la era digital.

Ludopatía y apuestas online.

Personas mayores y derechos digitales.

Comunicación y vejeces.

Plataformas, algoritmos y desigualdades.

Participación ciudadana, salud, inclusión, entre otros.

Además de paneles y mesas de trabajo, habrá actividades recreativas, mateadas, espacios de networking y una fiesta de cierre, generando un ambiente ideal para aprender, compartir y construir redes.

Desde la organización destacaron que la elección de Tanti como sede responde a la búsqueda de un entorno natural que permita combinar formación, descanso y recreación.

📲 Consultas e inscripciones: WhatsApp 11 2829 9990 – Formulario online: clic aquí.